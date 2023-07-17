В Белом доме оценили готовность США к войне с Россией

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил о возможных последствиях присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. Об этом сообщает издание Politico.

По словам Салливана, вступление Украины в блок во время конфликта продемонстрирует, что Запад вошел в состояние войны с Россией.

«А это будет означать, что Соединенные Штаты воюют с Россией. Ни НАТО, ни Соединенные Штаты не были готовы к этому», — подчеркнул помощник Джо Байдена.

Салливан ранее признал, что, хотя НАТО полностью поддерживает Украину, есть условия, которые Киев должен выполнить, чтобы стать членом альянса, включая прекращение военных действий с Россией.

Накануне советник президента США по нацбезопасности предупредил Россию о последствиях выхода из зерновой сделки. Он обратил внимание, что в будущем из-за этого РФ может столкнуться с огромными дипломатическими издержками.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».