Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на заседании СБ ООН министерского уровня по Украине 17 июля Запад ждут сюрпризы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что 17 июля в Совбезе ООН состоится очередное заседание по ситуации на Украине, запрошенное британским председательством в Совете, на которое Запад подтянет «тяжелую артиллерию» в лице ряда министров иностранных дел.

По мнению дипломата, на этой встрече будут делать «максимально громкое антироссийское шоу», продолжат которое на следующий день в Генассамблее ООН.

«Нам тоже есть, что сказать. Будут и сюрпризы, раскрывать их здесь пока не стоит!» — сказал Полянский.

Как заявил постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, Россия остается открытой для политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, однако перспективы туманны из-за позиции Киева и его западных кураторов. Он также отметил, что на Украине на законодательном уровне запрещено проведение переговоров с Россией.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.