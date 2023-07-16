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Депутат Госдумы Сергей Сокол подал документы на участие в выборах главы Хакасии

Основной кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол подал документы на регистрацию

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Пресс-служба штаба партии «Единая Россия» Республики Хакасия

Депутат Госдумы от Хакасии Сергей Сокол подал документы в избирательную комиссию республики для регистрации кандидатом на должность губернатора Хакасии от партии «Единая Россия». Об это парламентарий сообщил в своем Теlegram-канале.

«С командой «Единой России» идем побеждать. Стремление прибавляет силы», — написал Сергей Сокол.

Как сообщает портал «Пульс Хакасии», кандидат на пост губернатора представил 129 подписей в свою поддержку от глав и депутатов муниципальных образований республики.

Отвечая на вопрос журналистов, какие у него планы на кампанию, Сергей Сокол ответил, что намерен работать, объяснив, что представил документы в последний день, поскольку у него не было времени — он посещает территории и изучает проблемы, которые «нужно решать незамедлительно».

Депутат подчеркнул, что исход выборов должны решить избиратели.

«Самое главное — относится к этому выбору с уважением. Нам нужно развиваться, расти, реализовывать огромный потенциал, который есть у нашей республики. Мы к этому готовы, у нас есть серьезная команда «Единой России», которая компетентна и решительна. От слаженной работы всех депутатов, главы, глав муниципалитетов зависит продвижение вперед. Я хочу, чтобы мы после выборов закончили заниматься политикой и начали работать», — заявил Сокол.

Ранее сообщалось, что документы подали и были зарегистрированы действующий глава республики Валентин Коновалов от КПРФ и депутат Верховного совета Хакасии Михаил Молчанов от ЛДПР.

Также сегодня в избирательную комиссию подал документы на регистрацию кандидат от «Коммунистической партии «Коммунисты России» Владимир Грудинин.

Срок подачи документов на регистрацию кандидатов истекает 16 июля в 18:00.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура потребует справедливого начисления зарплаты педагогам Хакасии после обращения Сокола

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