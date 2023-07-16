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В Госдуме заявили, что система обороны Севастополя «утерла нос» ВСУ

Депутат Белик заявил, что система обороны Севастополя выстроена тактически грамотно

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что система обороны города «утерла нос» Вооруженным силам Украины (ВСУ), которые предприняли массированную атаку беспилотными летательными аппаратами.

«Массированная атака дронов как с воздуха, так и с моря была успешно отбита. ВСУ ушли несолоно хлебавши от берегов Севастополя, как говорится, просто поцеловали замок», — сказал он.

Белик отметил, что украинские военные с завидным упорством предпринимают попытки атаковать главную базу Черноморского фота в Севастополе, однако оборона города выстроена тактически грамотно. Депутат подчеркнул, что личный состав благодаря многочисленным тренировкам может стрелять одинаково метко и днем, и ночью.

«Наши вооруженные силы извлекают уроки из боевых действий, и эта тенденция продолжается», — добавил Белик.

До этого Министерство обороны России сообщило, что утром 16 июля удалось предотвратить попытку ВСУ осуществить террористическую атаку семью беспилотниками на Севастополь.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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