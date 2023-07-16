Президент Болгарии Румен Радев заявил, что украинские власти намерены продолжать боевые действия, несмотря на последствия для остальных стран региона. Об этом сообщает РИА Новости.

»Украина настаивает на том, чтобы продолжать вести эту войну, но по счетам платит вся Европа», — заявил он.

Радев отметил, что лидеры стран ЕС пытаются убедить остальных в том, что, направляя вооружения Украине, они повышают безопасность Европы.

Болгарский президент добавил, что конфликт на Украине усугубляется, а жертв становится все больше.

Ранее бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что Россию спровоцировали на проведение спецоперации на Украине. Он добавил, что до начала спецоперации на Украине происходили события, которые представляли огромную угрозу для России.

До этого Клаус говорил, что Запад, а не Россий Федерация, несет ответственность за стремительный рост инфляции и цен на энергию в Чехии и других европейских странах.

Ранее журналист Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».