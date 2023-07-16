Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент Болгарии высказался о лидерах ЕС в контексте конфликта на Украине

Президент Болгарии Радев: Украина хочет продолжения конфликта, но счета оплачивает весь ЕС

close
100%
Stoyan Nenov/Reuters

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что украинские власти намерены продолжать боевые действия, несмотря на последствия для остальных стран региона. Об этом сообщает РИА Новости.

»Украина настаивает на том, чтобы продолжать вести эту войну, но по счетам платит вся Европа», — заявил он.

Радев отметил, что лидеры стран ЕС пытаются убедить остальных в том, что, направляя вооружения Украине, они повышают безопасность Европы.

Болгарский президент добавил, что конфликт на Украине усугубляется, а жертв становится все больше.

Ранее бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что Россию спровоцировали на проведение спецоперации на Украине. Он добавил, что до начала спецоперации на Украине происходили события, которые представляли огромную угрозу для России.

До этого Клаус говорил, что Запад, а не Россий Федерация, несет ответственность за стремительный рост инфляции и цен на энергию в Чехии и других европейских странах.

Ранее журналист Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях