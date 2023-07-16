Стало известно о состоянии премьера Израиля Нетаньяху после госпитализации

Результаты анализов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху соответствуют норме, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию политика.

Отмечается, что Нетаньяху продолжает проходить медицинское обследование в центре «Шиба» госпиталя «Тель ха-Шомер». В течение дня готовится его выписка.

«Утром премьер-министр Биньямин Нетаньяху продолжил проходить медицинские анализы в медицинском центре «Шиба» в «Тель ха-Шомер». Результаты нормальные, он в очень хорошем состоянии и должен быть выписан сегодня в течение дня», — пояснили в канцелярии.

15 июля Нетаньяху госпитализировали в медцентр, после того как он провел полдня на жаре и в итоге упал в оборок, ударившись головой. Этот случай стал вторым за год.

Как сообщало издание Jerusalem Post, при поступлении в медучреждение политик был в сознании.

Ранее Нетаньяху первым в стране сделал прививку от коронавируса нового типа.