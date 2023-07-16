Президент Украины Владимир Зеленский сделал России неожиданный подарок, сорвав план Запада против Москвы на саммите НАТО в Вильнюсе, пишет корреспондент газеты Asia Times Дэниел Уильямс.

По мнению журналиста, одной из целей саммита НАТО в Вильнюсе было показать, что Запад и Украина сотрудничают. Однако Зеленский показал, что между Киевом и Североатлантическим альянсом существует раскол.

«Зеленский сорвал подготовленный сценарий, призванный показать России, что Запад и Киев решительно идут в ногу <...> накануне саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский выступил с резкой критикой очевидного решения НАТО не указывать четких сроков членства Украины в альянсе», — говорится в публикации.

Уильямс добавил, что жалобы Зеленского застали лидеров стран НАТО врасплох.

До этого обозреватель польской газеты Rzeczpospolita Богуслав Хработа писал, что Зеленский получил урок политического реализма на саммите НАТО в Вильнюсе.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.