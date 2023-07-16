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Великобритания присоединилась к Транстихоокеанскому партнерству

Новая Зеландия объявила о присоединении Великобритании к Транстихоокеанскому партнерству

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Frank Augstein/AP

Великобритания стала участницей Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП). Об этом сообщил премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс, его заявление опубликовано на сайте правительства страны,
передает ТАСС.

Хопкинс назвал это событие отличной новостью для региона и отметил, что участие Великобритании в ВПСТТП «расширит экономические возможности региона для дальнейшего роста и развития».

Присутствие Великобритании в объединении укрепит основанную на правилах торговую систему в регионе, обеспечит большую определенность и укрепит региональные цепочки поставок для торговли», считает министр роста торговли и экспорта Новой Зеландии Демиен О'Коннор.

По его словам, такие новые партнеры повышают ценность соглашения ВПСТТП и демонстрируют неизменную важность организации.

О достижении договоренности о присоединении королевства к соглашению о Транстихоокеанском партнерстве в марте 2023 года сообщал британский премьер-министр Риши Сунак.

Участниками Транстихоокеанского партнерства являются Австралия, Новая Зеландия, Канада, Бруней (все четыре страны — часть Британского Содружества наций), Вьетнам, Малайзия, Мексика, Перу, Сингапур, Чили и Япония.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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