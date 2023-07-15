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СМИ предупредили о проблемах для ЕС и НАТО из-за низкой поддержки Украины

FT: низкая поддержка Украины и Зеленского в ряде стран Европы грозит ЕС и НАТО проблемами

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Ints Kalnins/Reuters

Низкий уровень поддержки президента Украины Владимира Зеленского и оказания военной помощи Киеву в ряде стран Европы грозят проблемами для Евросоюза и НАТО. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные опросов социологической службы Eurobarometer и исследовательского центра Pew Research Center.

По заявлению издания, результаты свидетельствуют об «изрядном количестве назревающих проблем для НАТО и ЕС, пытающихся сохранить единство, поддерживая Украину».

Так, исследование Eurobarometer, проводившееся в мае и июне текущего года, показалл, что только 28% опрошенных в странах Евросоюза полностью поддерживают необходимость оплачивать закупки военной техники и боеприпасов для Украины. При этом социологическая служба отмечает, что 88% граждан ЕС полностью или скорее поддерживают оказание гуманитарной помощи Украине.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не считает отказ саммита НАТО от приглашения Киева в альянс связанным с желанием блока использовать этот момент для «торгов с Россией». По его словам, эту теорию, высказанную украинским лидером Владимиром Зеленским, опровергают слова президента США Джо Байдена.

Ранее Зеленский нашел в членстве Украины в НАТО выгоду для России.

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