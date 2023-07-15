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Министр обороны Британии Уоллес рассказал о забавном подарке Шойгу

Глава МО Британии Уоллес в качестве шутки подарил Шойгу виски

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Global Look Press

Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес в беседе с газетой The Times заявил, что преподнес забавный подарок российскому коллеге Сергею Шойгу.

По словам министра, до начала специальной военной операции (СВО) России на Украине договорился с главой министерства обороны Украины Алексеем Резниковым закодировать наименования поставляемых Украине вооружений марками шотландского виски. Например, противотанковые управляемые ракеты NLAW в переписке значились как Glenfiddich, а противокорабельные крылатые ракеты Harpoon — Islay.

«Я просто писал ему: «У меня есть для тебя виски» или «Виски уже в пути»», — пояснил он.

Уоллес отметил, что за пару недель до начала СВО он прибыл в Москву, где провел деловую встречу с Шойгу. В качестве подарка он преподнес российскому министру односолодовый виски Glenfiddich.

«Он не знал, что это значит. Такая была шутка», — подытожил глава британского оборонного ведомства.

В декабре Уоллес заявил, что поддерживал связь с Шойгу во избежание просчетов и риска эскалации в течение всего года.

Ранее Шойгу довел до главы минобороны Британии данные о возможной провокации Украины с «грязной бомбой».

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