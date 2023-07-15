Собчак не исключила усиления мер безопасности

Журналистка Ксения Собчак не исключила усиления мер своей безопасности после сообщений о попытке покушения не нее и главреда RT Маргариту Симоньян. Об этом она рассказала в эфире «Россия 1».

«Уже имела детальный разговор со своей службой безопасности, наверное, буду ее усиливать, ставить дополнительные камеры», — заявила она.

По ее словам, к полученной информации она отнеслась очень серьезно.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении подготовки украинскими спецслужбами убийства главреда медиагруппы »Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян, а также Ксении Собчак.

Исполнителям, среди которых есть несовершеннолетние, в Киеве пообещали выплатить по 1,5 млн рублей за каждую жертву. В ходе обысков у задержанных была изъята нацистская литература.

Также стало известно, что Басманный суд арестовал семерых подозреваемых в покушении на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак.

Ранее Симоньян заявила, что на ее имя на работу пришла бандероль со следами взрывчатки.