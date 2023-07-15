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Премьер Грузии потребовал от европарламентариев извинений

Премьер Грузии призвал депутатов ЕП извиниться за обвинения в отравлении Саакашвили

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РИА Новости

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил европарламентариям, что им пора извиниться перед грузинским обществом за дискредитационную кампанию об отравлении грузинского экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

«Вместо того, чтобы они обращались к нам с какими-то советами, они должны принести извинения нашему государству и нашей стране, обществу за участие в дезинформационной кампании, которую они себе позволили, о том, что [Михаила] Саакашвили якобы отравило правительство, что он умирает», — заявил он.

По его словам, «пора закрыть этот вопрос».

Ранее Гарибашвили заявил, что обращение Верховной рады Украины к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с призывом помиловать бывшего главу республики Михаила Саакашвили служит цели сменить грузинское правительство. По словам Гарибашвили, руководству Украине нужно, чтобы в Грузии было правительство, являющееся проводником их интересов в стране.

Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что власти Грузии вряд ли обратят внимание на призыв Верховной рады по бывшему президенту республики.

Ранее Минюст Грузии обвинил польского врача в попытке вывоза в обуви анализов Саакашвили.

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