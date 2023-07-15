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Адвокат Саакашвили оценил шансы на помилование экс-президента Грузии

Адвокат Саакашвили Хачапуридзе заявил, что Грузия проигнорирует призыв Рады по политику

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Кадр из видео/Телеграм-канал «Sputnik Грузия - Новости»

Власти Грузии вряд ли обратят внимание на призыв Верховной рады по бывшему президенту республики Михаилу Саакашвили, который находится в заключении на родине, заявил адвокат политика Шалва Хачапуридзе, передает РИА Новости. По его словам, речь идет об обращении парламента Украины к грузинскому лидеру Саломе Зурабишвили с требованием помиловать своего предшественника.

«Думаю, правительство Грузии особо не обратит внимание на призыв, к сожалению. У нас был опыт, когда Европарламент принимал резолюцию, что Саакашвили — политзаключенный. На это правительство никак не отреагировало, а наоборот пошли насмешки, агрессивные высказывания, в этом случае будет так же», — отметил Хачапуридзе.

Он также добавил, что подобная ситуация не означает, что нужно прекратить борьбу за освобождение Саакашвили. Хачапуридзе подчеркнул, что стоит «бороться до конца и результат будет».

Саакашвили тайно вернулся на родину в середине осени 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. На фоне состояния политика различные европейские страны и Украина, гражданством которой он обладает, начали требовать его перевода за границу для лечения. В начале июля 2023 года появились кадры с очень худым Саакашвили на заседании суда, в ответ на это Киев вызвал посла Грузии и потребовал от него вернуться в Тбилиси, вновь призвав грузинскую сторону отдать экс-президента для лечения.

Ранее в Грузии посоветовали Саакашвили не пытаться уйти от правосудия путем членовредительства.

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