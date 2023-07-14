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Сестра Ким Чен Ына пригрозила США ответом на попытку «тронуть КНДР»

Сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что США «дорого обойдется» попытка тронуть КНДР

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Korean Central News Agency/AP

Северная Корея призывает США отказаться от конфронтации с Пхеньяном, заявила заместитель главы отдела ЦК северокорейской Трудовой партии, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, передает Yonhap. По ее словам, пока Вашингтон придерживается подобной политики, республика будет заниматься созданием «самой мощной» системы ядерного сдерживания.

«Попытка тронуть нас очень дорого обойдется для США. Не буду скрывать, что США ждут очень неблагоприятные вещи», — отметила Ким Ё Чжон.

Она также добавила, что в ответ на усилия США по повышению своих стратегических активов на Корейском полуострове, КНДР будет действовать еще более «несдержанно и масштабно». Ким Ё Чжон подчеркнула, что ни у кого нет оснований возражать против ракетных испытаний Северной Кореи.

Последний запуск северокорейской ракеты состоялся 12 июля. Испытания раскритиковали в США, Японии, Южной Кореи и ряде других государств. По информации ООН, ракета якобы упала в море в экономической зоне России. При этом в МИД РФ указали на отсутствие подтверждения подобных данных.

Ранее КНДР обвинила США в обострении напряженности до «грани ядерной войны».

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