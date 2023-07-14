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В МИД Украины раскритиковали реакцию НАТО на предложения Киева по интеграции

Кулеба заявил, что НАТО «некомфортно» отреагировал на предложения Киева по интеграции

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Johanna Geron/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в НАТО «не очень комфортно» отреагировали на предложение Киева использовать Совет Украины — НАТО в качестве инструмента для дальнейшей интеграции республики в военный блок.

По словам Кулебы, когда союзники по НАТО предложили создать такой совет, представители Украины ответили положительно. При этом украинские политики указали, что в правилах его функционирования должно быть четко прописано, что совет представляет из себя не инструмент партнерства, а инструмент интеграции республики в Североатлантический альянс.

«Они там не очень комфортно себя почувствовали, но в конце концов согласились», — сказал Кулеба в эфире телеканала «Рада».

Дипломат также добавил, что украинские власти опасаются того, что страны альянса в каком-либо виде могут фактически воссоздать для Украины новый План действий по членству (ПДЧ) в организации, реализацию которого не стали требовать от республики на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля.

Украина пытается активизировать процесс присоединения страны к Североатлантическому альянсу еще с прошлого года на фоне российской специальной военной операции. В преддверии саммита НАТО, который стартовал в Литве 11 июля 2023 года, Киев требовал от блока конкретных решений по членству. На Украине настаивают на ускоренном пути страны в альянс, в частности, из-за использования армии страны западных вооружений. В итоге на саммите не стали давать Киеву каких-то конкретных сроков вступления в блок, но согласились упразднить план действий — перечень предварительных шагов, необходимых для государств, желающих присоединиться к НАТО — для республики. При этом в США отмечали, что это решение, в частности, связано с нежеланием блока вступать в конфликт с Россией в случае приема Украины в свой состав.

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.

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