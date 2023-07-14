Кулеба рассказал о преодолении психологического барьера на саммите НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что позитивно относится к исходу двухдневного саммита НАТО, который прошел в Литве с 11 по 12 июля, передает «Европейская правда». По его словам, хоть на встрече и не были обозначены сроки приема Киева, но этот момент явно стал ближе.

«Меня не устраивает только один момент — что в самом тексте коммюнике саммита нет четких слов, что Украину или приглашают к членству, или пригласят условно завтра <…> Мы преодолели психологический барьер, и я вижу, что Украину реально видят членом НАТО. То, что они не сделали «квантовый рывок» — это плохо. Но, с другой стороны, я вижу, что этот квантовый рывок неизбежен», — отметил Кулеба.

Он также добавил, что вступление Украины в НАТО произойдет «гораздо раньше, чем кажется сейчас». Кулеба подчеркнул, что закулисами представителей Киева уверяли в том, что вопрос о вступлении государства уже решен.

Украина пытается активизировать процесс присоединения страны к Североатлантическому альянсу еще с прошлого года на фоне российской специальной военной операции. В преддверии саммита НАТО, который стартовал в Литве 11 июля 2023 года, Киев требовал от блока конкретных решений по членству. На Украине настаивают на ускоренном пути страны в альянс, в частности, из-за использования армии страны западных вооружений. В итоге на саммите не стали давать Киеву каких-то конкретных сроков вступления в блок, но согласились упразднить план действий — перечень предварительных шагов, необходимых для государств, желающих присоединиться к НАТО — для республики. При этом в США отмечали, что это решение, в частности, связано с нежеланием блока вступать в конфликт с Россией в случае приема Украины в свой состав.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский нашел в членстве Украины в НАТО выгоду для России.