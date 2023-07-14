США допускали отзыв приглашения Киева в НАТО из-за твита

Согласно информации The Washington Post (WP), твит президента Украины Владимира Зеленского, в котором он выразил критику в адрес союзников страны за нерешительность в вопросе приглашения Киева в НАТО, почти привел к отзыву самого приглашения от США, как сообщают источники.

Один из собеседников газеты отметил, что публикация украинского президента ошеломила участников саммита и вызвала гнев американской делегации. В своем твите Зеленский заявил, что Украина заслуживает уважения и подчеркнул, что отсутствие установленных сроков для приглашения и членства в НАТО «беспрецедентно и абсурдно», отметив также, что у союзников «нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни принять ее в члены альянса».

После этого возникла необходимость в переговорах о том, как реагировать на высказывания украинского президента. Европейские чиновники сообщили, что США согласились на то, что пункт в формулировке приглашения, который гласит: «Мы сможем направить приглашение Украине присоединиться к Североатлантическому альянсу, когда союзники согласятся и будут выполнены условия», должен быть пересмотрен или исключен.

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