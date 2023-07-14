Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США допускали отзыв приглашения Киева в НАТО из-за твита

WP: США допускали изменение пункта о приглашении Украины в НАТО в заявлении альянса

close
100%
Yves Herman/Reuters

Согласно информации The Washington Post (WP), твит президента Украины Владимира Зеленского, в котором он выразил критику в адрес союзников страны за нерешительность в вопросе приглашения Киева в НАТО, почти привел к отзыву самого приглашения от США, как сообщают источники.

Один из собеседников газеты отметил, что публикация украинского президента ошеломила участников саммита и вызвала гнев американской делегации. В своем твите Зеленский заявил, что Украина заслуживает уважения и подчеркнул, что отсутствие установленных сроков для приглашения и членства в НАТО «беспрецедентно и абсурдно», отметив также, что у союзников «нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни принять ее в члены альянса».

После этого возникла необходимость в переговорах о том, как реагировать на высказывания украинского президента. Европейские чиновники сообщили, что США согласились на то, что пункт в формулировке приглашения, который гласит: «Мы сможем направить приглашение Украине присоединиться к Североатлантическому альянсу, когда союзники согласятся и будут выполнены условия», должен быть пересмотрен или исключен.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

Все новости на тему:
Саммит НАТО в Вильнюсе
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях