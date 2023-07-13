Представитель Еврокомиссии заявил о содействии по зерновой сделке со стороны ЕС

Представитель Еврокомиссии (ЕК) заявил РИА Новости, что Евросоюз призывает к продлению зерновой сделки и содействует переговорам Турции и ООН по этому вопросу.

«Приоритет Еврокомиссии заключается в обеспечении доставки украинского зерна на мировой рынок. Мы призываем все стороны черноморской зерновой инициативы к ее продлению. Мы оказываем содействие переговорам, которые ведут ООН и Турция, по мере необходимости», — сказали агентству.

По словам представителя ЕК, которого также спросили о том, проходят ли в Европе переговоры по подключению Россельхозбанка к SWIFT, Евросоюз «готов рассматривать все решения», способствующие «реализации цели».

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что финальное решение о приостановке участия РФ в зерновой сделке пока отсутствует. По словам Пескова, на данный момент нет ни перспектив, ни оснований для eе пролонгации.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.