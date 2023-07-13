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Байден высказался об обмене заключенными США и России

Байден заявил о своем серьезном настрое на обмен заключенными между США и Россией

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Jonathan Ernst/Reuters

Американский президент Джо Байден во время пресс-конференции после переговоров с финским коллегой Саули Ниинисте заявил, что серьезно настроен на обмен заключенными между США и Россией и процесс подготовки этого сейчас идет. Трансляцию вел сайт Белого дома.

«Я серьезно настроен на обмен заключенными. Я серьезно настроен сделать все, что в наших силах, чтобы освободить американцев, которые незаконно удерживаются в России или где-либо еще. И этот процесс идет», — сказал Байден.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обмены заключенными между США и РФ не должны обсуждаться публично. Таким образом он прокомментировал визит дипломатов к заключенному под стражу в США по подозрению в киберпреступлениях россиянину Владимиру Дунаеву.

4 июля сообщалось, что Дунаева в связи с инициированным против него властями США судебным делом по обвинению в совершении киберпреступлений, находящегося в предварительном заключении в тюрьме в штате Огайо, посетили сотрудники посольства России.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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