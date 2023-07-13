В Тирасполе прокомментировали призыв НАТО к России вывести военных из Приднестровья

В Тирасполе обеспокоены призывом НАТО к России вывести из Приднестровья своих миротворцев. Об этом 13 июля в интервью РИА Новости заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков.

По его мнению, любые инновации, не обеспеченные поддержанием безопасности и мира в регионе, могут привести к серьезным последствиям.

На прошедшем 11-12 июля саммите НАТО страны-члены организации в совместном заявлении потребовали от России вывести миротворцев, дислоцированных в Приднестровье «без согласия Молдавии».

Оперативная группа российских войск в непризнанном Приднестровье (ОГРВ ПРРМ) в составе двух батальонов и подразделений обеспечения осуществляют миротворческую миссию в Приднестровье и комплектуются из местных жителей, которые имеют гражданство России.

10 июля глава МИД Молдавии Нику Попеску заявлял, что страна готова вступить в Евросоюз без контроля над непризнанным Приднестровьем.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.