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В Китае заявили о готовности помочь России противостоять иноагентам

Министр Сяохун: Китай готов помогать России в противодействии диверсионным НПО и иноагентам

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Mark Schiefelbein/AP

Руководитель Министерства общественной безопасности Китая Ван Сяохун заявил, что Пекин готов помогать Российской Федерации в противодействии диверсионным неправительственным организациям и иностранным агентам. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках встречи с генпрокурором РФ Игорем Красновым в Пекине Сяохун подчеркнул, что китайская сторона поддерживает российскую в плане защиты политической безопасности и выступает против вмешательства извне.

По мнению министра, за последние годы «коллективный Запад проводит так называемое двойное сдерживание в отношении Китая и России». Сяохун считает, что они с помощью информационной и технологической войны пытаются нарушить стабильность двух государств, а также негативно относятся к сотрудничеству Москвы и Пекина, угрожают и проводят нелегальные санкции.

«На этом направлении китайская сторона готова оказать практическую помощь в том деле [противодействия], которое касается диверсионной деятельности неправительственных организаций, иноагентов и других объединений», — заявил министр.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взаимодействие России и Китая не направлено против третьих стран и каких-либо альянсов. Таким образом прокомментировал заявление стран НАТО о том, что партнерство между Москвой и Пекином противоречат ценностям и интересам альянса.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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