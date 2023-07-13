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В минобороны США оценили перспективы вступления Украины в НАТО

Глава Пентагона Остин заявил, что не сомневается во вступлении Украины в НАТО после конфликта

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Francisco Seco/AP

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что «не сомневается» в том, что Украина сможет получить членство в НАТО после завершения конфликта на ее территории. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

По его словам, на прошедшем саммите НАТО все страны-члены говорили об этом. Эти заявления «обнадежили» президента Украины Владимира Зеленского, но республике потребуется провести реформы, в частности, судебную. Они позволят убедиться в том, что демократия на Украине находится в хорошей форме, сказал Остин.

Глава Пентагона добавил, Украине предстоит привести в соответствие свои Вооруженные силы со стандартами Североатлантического альянса, так необходимо поработать над подготовкой и оснащением.

«Но сейчас мы проделываем эту работу, пока они воюют, <…> необходимо сделать еще больше, чтобы обеспечить для них полный набор возможностей», — добавил Остин.

На прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО союзники по организации освободили Киев от плана действий по членству в альянсе — теперь это не двухэтапный, а одноэтапный процесс для страны. Как отметил генсек военного блока Йенс Столтенберг, к участию Украину пригласят при согласии всех стран-участниц и при условии выполнения условий для Киева. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.

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