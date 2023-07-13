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Политолог указал на первые признаки скорой смены киевского режима

Политолог Васильев: Зеленского могут сместить с должности из-за «Северных потоков»

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Yves Herman/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не просто так допускает истерические выходки на саммите НАТО, поскольку понимает, что если успехов на поле боя не будет, его могут сместить с должности. Об этом в эфире Tsargrad.tv сообщил главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев. В качестве первого признака скорой смены режима в Киеве эксперт привел недавнее заявление экс-госсекретаря США Генри Киссинджера в котором он возложил на Украину ответственность за подрыв Северных потоков.

«Это является косвенным свидетельством, что в Вашингтоне прорабатывается сценарий списать все неудачи на Зеленского, на киевский режим, ну и поменять, возможно, руководство Украины. Каким образом США переформатирует руководство в Киеве — это уже второй вопрос», — отметил Эксперт.

Он добавил, что Зеленский осознает, что Вашингтон может им пожертвовать, как в свое время пожертвовал Мануэлем Норьегой в Панаме или Аугусто Пиночетом в Чили.

Накануне Зеленский высказал свое недовольство отсутствием временных рамок для вступления Украины в НАТО и ее членства в альянсе, считая это абсурдным и указывая на отсутствие готовности пригласить Киев в состав блока. Впоследствии лидеры стран НАТО, встречаясь с Зеленским на совместном ужине в Вильнюсе, призвали его сохранять спокойствие после критики в адрес альянса.

Позднее журналистка издания Europe Diplomatic и член Международной ассоциации прессы в Брюсселе, Анна ван Денски заявила, что у Зеленского возникло впечатление, будто весь мир должен быть ему благодарен.

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