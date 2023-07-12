Байден поделился впечатлениями от саммита НАТО

Президент США Джо Байден, комментируя итоги саммита НАТО в Вильнюсе, что еще никогда не был так оптимистично настроен по поводу будущего. Об этом сообщает РИА Новости.

«Никогда за всю мою карьеру я не был более оптимистично настроен насчет перспектив будущего. Никогда», — заявил он.

По его словам, НАТО «заряжена и едина, чем когда-либо в своей истории».

12 июля Байден заявил, что члены Североатлантического альянса обязуются помочь выстроить Украине мощную систему обороны на суше, воздухе и море.

Также Байден заявил журналистам, что военные, участвовавшие в мероприятиях в рамках саммита НАТО в Вильнюсе, указали, что контрнаступление стало сложной задачей для Украины. Байден подчеркнул, что Украина испытывает нехватку боеприпасов на фронте и Соединенные Штаты в настоящий момент работают над их пополнением.

Ранее Байден пошутил, что Украину могут принять в НАТО за 80 минут.