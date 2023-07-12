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В МИД России оценили итоги саммита НАТО в Вильнюсе

МИД России: саммит НАТО демонстрирует, что альянс вернулся к схемам холодной войны

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Министерство иностранных дел России заявило, что итоги саммита НАТО в Вильнюсе демонстрируют, что организация окончательно вернулась к схемам холодной войны. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД.

«Его итоги демонстрируют, что организация окончательно вернулась к схемам холодной войны», — говорится в сообщении.

При этом в МИД отметили, что холодная война ведется для защиты «одного миллиарда» от другой части человечества и на основе идеологии разделения мира на «демократии и автократии».

12 июля президент США Джо Байден заявил в рамках саммита НАТО в Вильнюсе, что члены Североатлантического альянса обязуются помочь выстроить Украине мощную систему обороны на суше, воздухе и море.

Накануне страны НАТО опубликовали коммюнике, в котором назвали Российскую Федерацию основной угрозой альянсу в Евроатлантическом регионе.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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Саммит НАТО в Вильнюсе
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