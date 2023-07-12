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Байден пошутил, что Украину могут принять в НАТО за 80 минут

Байден на саммите в Вильнюсе пошутил, что Украину могут принять в НАТО за 80 минут

Президент США Джо Байден пошутил на саммите НАТО в ответ на вопрос о том, сколько времени потребуется членам альянса на то, чтобы принять Украину в Североатлантический блок. Об этом сообщает ТАСС.

«Час двадцать минут», — сказал Байден журналистам во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

После того как саммит НАТО принял итоговое заявление, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал альянс, поскольку документ не содержал временных рамок вступления Украины в НАТО.

12 июля президент США Джо Байден заявил, что члены Североатлантического альянса обязуются помочь выстроить Украине мощную систему обороны на суше, воздухе и море.

До этого Зеленский заявил в Telegram-канале, что во время встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем обсудил с ним возможность начать переговоры по членству Украины в ЕС до конца 2023 года.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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Саммит НАТО в Вильнюсе
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