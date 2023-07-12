В офисе Зеленского отреагировали на декларацию «Большой семерки» по Украине

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале назвал декларацию стран «Большой семерки» по Украине важной победой Киева на пути к членству в НАТО.

«Имеем мощные оборонные договоренности и согласованную странами G7 совместную декларацию поддержки Украины», — написал Ермак.

По его оценке, это стало большим шагом к заключению двусторонних соглашений по гарантиям безопасности.

Председатель офиса Зеленского подчеркнул, что гарантии безопасности включают в себя помощь Украине, в том числе по оборонным поставкам, помощь в развитии оборонно-промышленного комплекса, а также обучение украинских военных и партнерство в сфере разведки и кибербезопасности.

«Меры на случай новой агрессии, которые предусматривают немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны», — заключил он.

До этого страны G7 согласовали приоритеты в оборонных поставках Украине.

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