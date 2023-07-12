Эрдоган сделал заявление о мире между Россией и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, что страна выступает за заключение мира между Россией и Украиной, считая, что в таком случае не будет проигравших. Об этом сообщает ТАСС.

«В войне нет победителей, как и при заключении мира нет проигравших. Мы хотим возродить надежду на мир в нашем регионе. Мы выступаем за установление справедливого мира на Украине», — сказал глава государства.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, что переговоры по Украине могут начаться только, если соответствующее решение примет Киев.

Также директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что условия для мирных переговоров России с Украиной должны созреть, но они будут. По его словам, переговоры в любом случае будут, так как любой конфликт должен заканчиваться за столом переговоров, однако для этого должны появиться определенные условия.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.