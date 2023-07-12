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Зеленский заявил, что украинцам нужна конкретика в условиях вступления в НАТО

Зеленский потребовал от НАТО определенности на пути Украины в альянс

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, не получивший по итогам саммита НАТО в Вильнюсе приглашение для вступления Украины в альянс, заявил, что украинцам нужны конкретные условия для этого. Об этом он написал в своем Telegram.

«Все мы нуждаемся в определенности, в частности, институциональной определенности», — подчеркнул он, обратив внимание, что эти условия Киев воспринимает как «условия безопасности».

Зеленский добавил, что Совет Украина-НАТО действительно даст Украине эту необходимую ей «институциональную определенность«станет «инструментом интеграции, а не просто партнерства».

Ранее Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных границ для приглашения и членства Украины в НАТО. По его словам, у альянса, скорее всего, нет готовности пригласить страну в НАТО и подобная неопределенность является проявлением слабости.

В НАТО в очередной раз заявили, что пригласят Украину в альянс, когда союзники по Североатлантическому блоку согласятся на это и «условия будут выполнены» Киевом.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

Все новости на тему:
Саммит НАТО в Вильнюсе
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