Мосгоризбирком: в выборах мэра Москвы примут участие пять кандидатов

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) зарегистрировала еще четырех кандидатов на выборы мэра столицы. Решение было озвучено во время заседания комиссии.

Ими стали Дмитрий Гусев от партии «Справедливая Россия – За правду», Владислав Даванков от «Новых людей», Леонид Зюганов от КПРФ и Борис Чернышов от партии ЛДПР. Решение относительно всех участников будущих выборов были приняты на заседании комиссии.

Ранее кандидаты представили подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения.

Всего на пост мэра были выдвинуты 12 человек, среди которых шесть являются самовыдвиженцами.

В начале недели МГИК зарегистрировал действующего градоначальника Сергея Собянина кандидатом на предстоящих выборах мэра Москвы. В 2010 году Собянин был назначен на этот пост, после чего дважды переизбран: в 2013 и 2018 годах, оба раза принимал участие в выборах как самовыдвиженец.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 10 сентября. Мэр столицы избирается на пятилетний срок

Ранее Сергей Собянин назвал результат выборов мэра Москвы, которым он был бы доволен.