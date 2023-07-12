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Мосгоризбирком: в выборах мэра Москвы примут участие пять кандидатов

МГИК зарегистрировал еще четырех человек кандидатами на пост мэра Москвы

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Depositphotos

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) зарегистрировала еще четырех кандидатов на выборы мэра столицы. Решение было озвучено во время заседания комиссии.

Ими стали Дмитрий Гусев от партии «Справедливая Россия – За правду», Владислав Даванков от «Новых людей», Леонид Зюганов от КПРФ и Борис Чернышов от партии ЛДПР. Решение относительно всех участников будущих выборов были приняты на заседании комиссии.

Ранее кандидаты представили подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения.

Всего на пост мэра были выдвинуты 12 человек, среди которых шесть являются самовыдвиженцами.

В начале недели МГИК зарегистрировал действующего градоначальника Сергея Собянина кандидатом на предстоящих выборах мэра Москвы. В 2010 году Собянин был назначен на этот пост, после чего дважды переизбран: в 2013 и 2018 годах, оба раза принимал участие в выборах как самовыдвиженец.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 10 сентября. Мэр столицы избирается на пятилетний срок

Ранее Сергей Собянин назвал результат выборов мэра Москвы, которым он был бы доволен.

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