В G7 рассказали, сколько будут поддерживать Украину

Страны G7 заявили, что будут поддерживать Украину столь долго, сколько это потребуется. Об этом говорится в декларации «Большой семерки», которую публикует Reuters.

Также страны «Группы семи» пообещали оказывать помощь Киеву в обучении и подготовке украинских военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля заявил, что гарантии безопасности для стран, о которых говорится в совместном заявлении лидеров стран «Большой семерки» G7, должны быть в дальнейшем расширены путем двусторонних и многосторонних соглашений с партнерами.

Кроме того, согласно тексту, опубликованной 12 июля совместной декларации, страны «Большой семерки» увеличат поставку Украине вооружений, а также ускорят обмен разведывательными данными, а также расширят подготовку украинских военнослужащих.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.