G7 объявило, когда начнет переговоры с Украиной по гарантиям безопасности

Страны «Большой семерки» (G7) незамедлительно начнут двусторонние переговоры с Украиной о предоставлении обязательств по безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместную декларацию «Большой семерки».

Уточняется, что переговоры станут частью выполнения международной рамочной программы, о создании которой G7 объявила ранее. Ее целью является предоставление долгосрочных гарантий безопасности для Украины.

До этого страны «Большой семерки» (G7) согласовали рамки долгосрочных гарантий безопасности Украине. В совместной декларации говорится об увеличении поставок Киеву вооружений, а также ускорении обмена разведданными и расширении подготовки военных.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль оценит итоги проходящего саммита НАТО в Вильнюсе после его завершения. Гарантии безопасности Украины от стран «Большой семерки» (G7) до вступления в альянс там считают потенциально опасными.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил о том, что обеспокоен гарантиями безопасности, которые собирается предложить G7.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.