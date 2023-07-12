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Байден: НАТО обязуется помочь Украине выстроить мощную систему обороны

Президент США Байден: НАТО обязуется помочь Украине выстроить мощную систему обороны

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Kacper Pempel/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что члены Североатлантического альянса обязуются помочь выстроить Украине мощную систему обороны на суше, воздухе и море. Об этом сообщает РИА Новости.

Советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что президент США Джо Байден собирается в рамках саммита НАТО в Вильнюсе поговорить с украинским лидером Владимиром Зеленским и наметить перспективы поставок ВСУ ракет большой дальности.

Источники газеты The New York Times сообщали, что власти США непублично обсуждают о поставке Украине тактических баллистических ракет ATACMS дальностью 300 км.

Ведущий Fox News Шон Хэннити заявил, что Байден выглядит потерянным и беспомощным на саммите Североатлантического альянса, который проходит в Литве, и даже до него, во время визита политика в Великобританию.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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