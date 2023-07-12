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В Швейцария оценили возможность открытия офиса НАТО в Женеве

В МИД Швейцарии заявили, что ведут обсуждение возможности открытия офиса НАТО в Женеве

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Global Look Press

Официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер заявил, что Швейцария приняла к сведению заявление НАТО о возможном открытии офиса в Женеве. Об этом сообщает ТАСС.

«Швейцария приняла к сведению сообщение НАТО о возможном создании в Женеве офиса связи с международными организациями», — сказал он.

По его словам, «ведутся дискуссии по этому вопросу».

В апреле сообщалось, что швейцарские военные и гражданские специалисты в области кибербезопасности примут участие в международных учениях Locked Shields под шефством Центра передового опыта НАТО, расположенного в Эстонии.

В конце июня посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что сближение Берна с НАТО угрожает отношениям с Москвой, которые традиционно были хорошими. По его словам, российская сторона никогда не угрожала Швейцарии, а Москва с XIX века поддерживает становление суверенитета конфедерации и стала одним из гарантов ее нейтралитета.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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