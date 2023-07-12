Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер Люксембурга прилетел на саммит НАТО на самолете Depeche Mode

Делегация Люксембурга прибыла на саммит НАТО в Литве на самолете группы Depeche Mode

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Высшие чиновники Люксембурга, в том числе премьер-министр страны Ксавье Беттель и глава МИД Жан Ассельборн, прилетели на саммит Североатлантического альянса на самолете с логотипом британской группы Depeche Mode, пишет Politico. По информации издания, борт использовался музыкантами во время их мирового турне, посвященного выходу нового альбома «Momento Mori», которое до сих пор продолжается.

Как отмечает Politico, о необычном самолете для правительства Люксембурга первым сообщил журналист AP Филип Кроутер. По его словам, представители прессы были сильно удивлены, когда чиновники этого маленького государства прибыли на воздушном судне с «большим красным черепом» — логотипом Depeche Mode.

«Как это произошло? Армия Люксембурга пыталась заказать рейс через Европейское командование воздушного транспорта, но у него просто нет достаточного количества частных самолетов для крупных международных мероприятий, поэтому Люксембургу пришлось зафрахтовать еще один доступный самолет [до этого задействованный в туре Depeche Mode], на котором они могли бы насладиться тишиной перед саммитом», — говорится в материале.

Ранее президент США Джо Байден перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях