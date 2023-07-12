Премьер Люксембурга прилетел на саммит НАТО на самолете Depeche Mode

Высшие чиновники Люксембурга, в том числе премьер-министр страны Ксавье Беттель и глава МИД Жан Ассельборн, прилетели на саммит Североатлантического альянса на самолете с логотипом британской группы Depeche Mode, пишет Politico. По информации издания, борт использовался музыкантами во время их мирового турне, посвященного выходу нового альбома «Momento Mori», которое до сих пор продолжается.

Как отмечает Politico, о необычном самолете для правительства Люксембурга первым сообщил журналист AP Филип Кроутер. По его словам, представители прессы были сильно удивлены, когда чиновники этого маленького государства прибыли на воздушном судне с «большим красным черепом» — логотипом Depeche Mode.

«Как это произошло? Армия Люксембурга пыталась заказать рейс через Европейское командование воздушного транспорта, но у него просто нет достаточного количества частных самолетов для крупных международных мероприятий, поэтому Люксембургу пришлось зафрахтовать еще один доступный самолет [до этого задействованный в туре Depeche Mode], на котором они могли бы насладиться тишиной перед саммитом», — говорится в материале.

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