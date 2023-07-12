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Зеленский заявил, что не станет просить США воспринимать Киев будущим членом НАТО

Зеленский заявил, что не будет убеждать Байдена принять Украину в НАТО

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Susan Walsh/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет убеждать президента США Джо Байдена воспринимать Киев будущим членом НАТО. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС.

При этом Зеленский указал, что в ходе встречи с американским лидером на полях саммита НАТО в Вильнюсе он попросит у США дальнобойное оружие, дефицит которого испытывает Украина.

«Я не собираюсь находить аргументы для того, чтобы президент Байден видел нас в НАТО. И я считаю, что эти аргументы должны быть взаимными, потому что это безопасность востока европейского континента, восточного фланга НАТО», — сказал президент Украины.

Зеленский выразил уверенность, что после окончания боевых действий Киев станет членом альянса, и добавил, что власти Украины сделают все, чтобы на этот счет у них было «одинаковое понимание и видение» с США.

Президент Украины до этого заявил, что считает результаты саммита НАТО не идеальными, но хорошими.

В ходе саммита было принято решение освободить Киев от плана действий по членству в альянсе, однако к участию Украину пригласят при согласии всех стран – участниц блока и когда это произойдет — неизвестно.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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Саммит НАТО в Вильнюсе
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