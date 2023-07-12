Зеленский заявил, что не станет просить США воспринимать Киев будущим членом НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет убеждать президента США Джо Байдена воспринимать Киев будущим членом НАТО. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС.

При этом Зеленский указал, что в ходе встречи с американским лидером на полях саммита НАТО в Вильнюсе он попросит у США дальнобойное оружие, дефицит которого испытывает Украина.

«Я не собираюсь находить аргументы для того, чтобы президент Байден видел нас в НАТО. И я считаю, что эти аргументы должны быть взаимными, потому что это безопасность востока европейского континента, восточного фланга НАТО», — сказал президент Украины.

Зеленский выразил уверенность, что после окончания боевых действий Киев станет членом альянса, и добавил, что власти Украины сделают все, чтобы на этот счет у них было «одинаковое понимание и видение» с США.

Президент Украины до этого заявил, что считает результаты саммита НАТО не идеальными, но хорошими.

В ходе саммита было принято решение освободить Киев от плана действий по членству в альянсе, однако к участию Украину пригласят при согласии всех стран – участниц блока и когда это произойдет — неизвестно.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.