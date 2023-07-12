В Кремле расценили гарантии G7 для Украины посягательством на безопасность России

Кремль оценит итоги проходящего саммита НАТО в Вильнюсе после его завершения. Гарантии безопасности Украины от стран «большой семерки» (G7) до вступления в альянс, о которых, как ожидается, будет объявлено сегодня, там считают потенциально опасными, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Тема вступления Украины в НАТО — мы очень негативно относимся к этому. Эта тема непосредственно коррелирует с прозвучавшим заявлением о том, что страны «семерки» сегодня предоставят гарантии безопасности и озвучат этот факт в отношении Украины. Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным», — сказал Песков.

По его словам, предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности.

Таким образом, как считает представитель Кремля, эти страны посягают на безопасность РФ, что чревато «весьма негативными последствиями».

Ранее сообщалось, что страны G7 в Вильнюсе согласуют общие принципы гарантий безопасности Украине.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.