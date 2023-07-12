Несмотря на ложь киевских пропагандистов о русофобии в Харьковской области, там ждут россиян. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил военный обозреватель полковник запаса Геннадий Алехин. Он отметил, что у жителей Харькова есть родственники в Купянске, Изюме, Балаклее, и эти люди массово переселяются в прифронтовые населенные пункты.

«Украинские пропагандисты говорят о том, что люди в этом регионе якобы настроены против России и поддерживают ВСУ. Но в реальности ничего подобного нет», — подчеркнул Алехин.

Он добавил, что порядка 20 населенных пунктов в Харьковской области остаются под контролем Вооруженных сил России, чему местные жители рады, а граждане на территориях, контролируемых украинскими войсками, по-прежнему ждут возвращения россиян.

1 июля военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков заявил, что украинские власти подготавливают к сдаче города Сумы и Харьков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее певица Светлана Лобода вступила в Харькове в перепалку с 16-летней девушкой, которая пришла на ее уличный концерт с протестным плакатом «Харьков без Лободы».