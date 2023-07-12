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СМИ узнали о сроках рассмотрения парламентом Турции вопроса о вступлении Швеции в НАТО

Yeni Safak: парламент Турции рассмотрит вопрос о вступлении Швеции в НАТО осенью 2023 года

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Shutterstock

Протокол о вступлении Швеции в НАТО будет направлен в Великое национальное собрание Турции (парламент) на ратификацию уже на этой неделе или до 16 июля 2023 года, однако он будет рассмотрен в осеннюю сессию. Об этом сообщает турецкое издание Yeni Şafak.

«Ассамблея, которая будет закрыта 15 июля, приостановит свою работу до 1 октября. Это означает, что у Швеции есть 2,5 месяца на выполнение домашнего задания по борьбе с РПК (Революционной партии Курдистана. — «Газета.Ru») и FETO (Используемая в Турции аббревиатура для организации сторонников теолога Фетхуллаха Гюлена, «Террористическая организация сторонников Фетхуллаха Гюлена. — «Газета.Ru»), а у ЕС и США на выполнение своих обещаний Турции. Если обязательства не будут выполнены, одобрения парламента не ожидается», — подчеркнули в издании.

До этого Bloomberg писал, что Турция и Венгрия ратифицируют заявку Швеции на вступление в НАТО до осени.

Ранее в Совфеде РФ высказались о решении Турции передать Украине командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России).

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.

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