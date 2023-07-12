В Грузии заявили о важности для страны итогового документа саммита НАТО в Вильнюсе

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил о важности для страны итогового документа саммита НАТО в Вильнюсе, в котором говорится о готовности принять Тбилиси в ряды альянса, сообщает сайт грузинского внешнеполитического ведомства.

«У нас была чрезвычайно интересная встреча в рамках НАТО. Грузия получила очень важные сообщения от своих партнеров. Наше население знает, что европейская и евроатлантическая интеграция Грузии является нашим главным внешнеполитическим приоритетом. Соответственно, сегодня на Вильнюсском саммите еще раз было подчеркнуто, что Грузия имеет мощную поддержку со стороны партнеров по НАТО», — сказал министр

Он отметил, что в протоколе итогового документа саммита суверенитету и территориальной целостности Грузии была выражена чрезвычайно мощная поддержка. По словам Дарчиашвили, декларация Вильнюсского саммита дает дополнительный импульс для дальнейшего продвижения Грузии по пути интеграции в альянс. Министр подчеркнул, что Тбилиси будет использовать все имеющиеся механизмы для дальнейшей поступательной интеграции в НАТО.

Глава МИД Грузии особо отметил, что в декларации саммита высоко оценены усилия Грузии и ее вклад в укрепление глобальной безопасности.

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