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Россия проголосовала против проекта резолюции СБ ООН по Сирии

Россия проголосовала против проекта резолюции СБ ООН о трансграничной помощи в Сирии

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Shutterstock

Россия проголосовала против проекта резолюции Совета Безопасности ООН о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии на девять месяцев, использовав право вето. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что документ, который представили Швейцария и Бразилия, предполагал продление работы единственного пункта пропуска «Баб-эль-Хава» на границе Сирии и Турции.

До этого заместитель руководителя Российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что центр зафиксировал 12 случаев нарушений со стороны беспилотников международной коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты, за сутки.

6 июля Гуринов заявил, что международная «коалиция» во главе с США в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

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