МИД Сирии отреагировал на решение США поставить кассетные бомбы

Министерство иностранных дел Сирии заявило, что планы Соединенных Штатов поставить кассетные боеприпасы на Украину продлевают «агрессивную войну» западных стран против России. Об этом сообщает SANA.

«Опасные американские планы по снабжению киевского режима кассетными боеприпасами в нарушение международных соглашений и вопреки предостережениям от ООН продлевают агрессивную войну, которую западная коалиция ведет против Российской Федерации, и грозят катастрофической эскалацией, затрагивающей будущее человечества», — сказано в сообщении.

До этого глава МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила, что решение США направить Киеву кассетные боеприпасы является преступным актом.

Также Швейцария отреагировала на решение США поставить кассетные бомбы Украине. Дипломат Пьер-Ален Эльчингер подчеркнул, что Швейцария является участником Конвенции по кассетным боеприпасам и поддерживает запрет на данный вид оружия.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.