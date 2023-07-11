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В Совфеде предупредили об ответе на угрожающие РФ решения НАТО

Матвиенко: саммит НАТО не принесет мира Украине в случае решений, несущих угрозу РФ

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что саммит НАТО в Вильнюсе не принесет мира ни Украине, ни кому-либо еще, если на встрече будут приняты решения, несущие угрозу РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Матвиенко, у Москвы будут адекватные ответы на соответствующие решения.

«Ничего хорошего мы не ждем, потому что действия НАТО, я уже сказала, стиль работы этой организации, они уже стали основным поставщиком плохих новостей для мира и провокаторами, дестабилизирующими ситуацию в мире, провоцирующими региональные конфликты и так далее», — сказала спикер Совфеда.

Матвиенко отметила, что НАТО еще никому не принесло суверенитета или демократии, «флагом которой они часто прикрываются». По ее словам, альянс является агрессивной структурой.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО вовлечена в украинский конфликт, так как поставляет Украине оружие, наемников, советников и разведывательные данные.

Саммит с участием всех стран – членов НАТО пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что на саммите Киеву предложат вступить в Североатлантический альянс. При этом СМИ писали, что вместо этого Киеву могут предложить гарантии безопасности по примеру Израиля. Сообщалось, что ряд стран НАТО выступают против членства Украины, в частности Германия.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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Саммит НАТО в Вильнюсе
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