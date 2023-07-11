Российский посол заявил об отсутствии единства в НАТО из-за неспособности выбрать генсека

Решение о продлении полномочий действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга указывает на то, что в альянсе нет единства, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Бельгии Александр Токовинин, передает РИА Новости.
Он отметил, что члены блока, пытаясь продемонстрировать единство на саммите в Вильнюсе, не способны согласовать даже такой технический вопрос, как назначение преемника Столтенберга.
Дипломат заявил, что в рядах Североатлантического альянса видны «разброд и разногласия», которые порождает «стремление ряда наиболее оголтелых членов НАТО <...> навязать экстремистскую антироссийскую повестку остальным членам» блока.
Токовинин выразил мнение, что чем дальше члены НАТО будут следовать повестке, диктуемой из-за океана, тем сильнее будет зазор между реальностью и продвижением иллюзорных целей, таких как «нанесение стратегического поражения России».
4 июля Столтенберг написал в соцсетях, что его полномочия на посту главы НАТО продлены до 1 октября 2024 года.
В числе его преемников называли министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который заявлял о желании этой должности открыто, и премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая между тем публично опровергла такую возможность.
Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.