Российский посол заявил об отсутствии единства в НАТО из-за неспособности выбрать генсека

Решение о продлении полномочий действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга указывает на то, что в альянсе нет единства, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Бельгии Александр Токовинин, передает РИА Новости.

Он отметил, что члены блока, пытаясь продемонстрировать единство на саммите в Вильнюсе, не способны согласовать даже такой технический вопрос, как назначение преемника Столтенберга.

Дипломат заявил, что в рядах Североатлантического альянса видны «разброд и разногласия», которые порождает «стремление ряда наиболее оголтелых членов НАТО <...> навязать экстремистскую антироссийскую повестку остальным членам» блока.

Токовинин выразил мнение, что чем дальше члены НАТО будут следовать повестке, диктуемой из-за океана, тем сильнее будет зазор между реальностью и продвижением иллюзорных целей, таких как «нанесение стратегического поражения России».

4 июля Столтенберг написал в соцсетях, что его полномочия на посту главы НАТО продлены до 1 октября 2024 года.

В числе его преемников называли министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который заявлял о желании этой должности открыто, и премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая между тем публично опровергла такую возможность.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.