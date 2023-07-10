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Евродепутат назвал причину недопуска РФ к расследованию взрывов на «Северных потоках»

Депутат Буххайт: участники расследования взрывов на СП опасаются раскрывать подробности РФ

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Jens Büttner/Global Look Press

Депутат Европарламента, член партии «Альтернатива для Германии» Маркус Буххайт заявил, что власти Германии и других участвующих в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» стран не раскрывают Москве его подробности, потому что могут испытывать давление со стороны «антироссийского альянса». Такое мнение он выразил в разговоре с газетой «Известия».

По его словам, после подрыва газопроводов было очевидно, что Россия сама не станет разрушать свои же проекты. Обвинения прессы в адрес РФ евродепутат называет «совершенно невероятными».

Он также вспомнил расследование взрывов, которое провел американский журналист Сеймур Херш.

«Они (Германия и другие участники расследования. — «Газета.Ru») опасаются, что всплывут вещи, которые поставят под угрозу трансатлантические отношения или заставят немецких налогоплательщиков задуматься, оправдана ли вообще помощь Украине в таком масштабе», — считает Буххайт.

Ранее делегация России запросила на 11 июля проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН по теме подрыва «Северных потоков».

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Оператор газопроводов, компания Nord Stream AG, заявила, что сроки их восстановления пока оценить невозможно.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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