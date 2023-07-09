Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, будут ли страны БРИКС рассматривать расширение организации на саммите

Президент ЮАР Рамапоса: предстоящий саммит БРИКС рассмотрит вопрос ее расширения

close
100%
Pavel Bednyakov/Reuters

Президент председательствующей в БРИКС в 2023 году ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что на предстоящем саммите объединения страны обсудят расширение членства в нем. Об этом сообщает SABC.

«Особенность саммита состоит в том, что очень многие государства проявляют большой интерес к присутствию на нем, а 11 или 12 хотят вступить в БРИКС. Мы рассмотрим этот вопрос. Решения в БРИКС принимаются консенсусом», — сказал глава государства.

По его словам, на саммите будут обсуждаться темы, связанные с геополитической ситуацией в мире и развивающимися в нем тенденциями.

До этого Рамафоса заявил в своем Twitter, что следующий саммит БРИКС, проведение которого запланировано на август в Йоханнесбурге, будет очным.

29 июня официальный представитель министерства иностранных дел Эфиопии Мелеса Алема заявила, что республика надеется на положительное решение государств — членов БРИКС насчет ее заявки на вступление в объединение.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях