Стало известно, будут ли страны БРИКС рассматривать расширение организации на саммите

Президент председательствующей в БРИКС в 2023 году ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что на предстоящем саммите объединения страны обсудят расширение членства в нем. Об этом сообщает SABC.

«Особенность саммита состоит в том, что очень многие государства проявляют большой интерес к присутствию на нем, а 11 или 12 хотят вступить в БРИКС. Мы рассмотрим этот вопрос. Решения в БРИКС принимаются консенсусом», — сказал глава государства.

По его словам, на саммите будут обсуждаться темы, связанные с геополитической ситуацией в мире и развивающимися в нем тенденциями.

До этого Рамафоса заявил в своем Twitter, что следующий саммит БРИКС, проведение которого запланировано на август в Йоханнесбурге, будет очным.

29 июня официальный представитель министерства иностранных дел Эфиопии Мелеса Алема заявила, что республика надеется на положительное решение государств — членов БРИКС насчет ее заявки на вступление в объединение.

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