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Во Франции заявили о подготовке новой военной помощи Украине

Глава МИД Франции Колонна пообещала усилить военную поддержку Украины

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Global Look Press

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в эфире радиостанции RFI заявила, что страна усилит военную поддержку Киева, готовятся новые поставки.

Она пояснила, что поддержка Франции направлена на обеспечение потребностей, которые высказали украинские власти.

«Эта поддержка будет продолжаться и усиливаться. Готовятся новые поставки военной помощи с целью постоянного учета самых насущных потребностей, высказанных Украиной», — сказала Колонна.

Также она добавила, что Франция совместно с партерами работает над определением гарантий безопасности, которые будут предоставлены Украине параллельно с процессом ее интеграции в НАТО.

Говоря о саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, Колонна заявила, что надеется на закрепление поддержки Украины со стороны НАТО на долгосрочной основе, а также на конкретные заявления по ее перспективам вступления в альянс.

Ранее газета The Telegraph писала, что Германия хочет отложить вступление Украины в НАТО на ближайшем саммите в Вильнюсе.

Ранее в России указали на попытки США и НАТО втянуть Южную Корею в украинский кризис.

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