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Депутат Чепа предположил, почему Украина признала удар по Крымскому мосту спустя 273 дня

Депутат Чепа назвал констатацией факта признание Украиной ответственности за удар по Крымскому мосту

России не нужно признание Украиной причастности к подрыву Крымского моста, поскольку ей и так было известно, кто за этим стоит, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил.

«Нам не нужно признание Маляр. Мы и без признания Маляр прекрасно это все знаем, кто совершает террористические акты и кто за этим стоит. Мы к этому всегда вернемся, и эти люди будут держать ответ и за Крымский, и за Каховский, и за восемь лет геноцида относительно своего же народа. И это никто не забудет. Поэтому признание Маляр — это констатация того факта, о чем они всегда хвалились и говорили, радовались, по телевидению пели песни, слагали стихи, какие они молодцы, что они совершают такие действия», — сказал он.

По словам Чепы, Украина смогла признаться в содеянном только спустя девять месяцев, потому что раньше «американцы не давали разрешения на какие-либо откровения».

«Говорить о какой-то логике в действиях украинских властей очень трудно. Сначала они что-то очевидное отрицают, что-то другое они откровенно врут, поэтому обсуждать, что у них в голове — сложно. Тем более, они не совсем готовы говорить о чем-либо, потому что на все требуется определенная указка. А уже прошло время, поэтому они начинают говорить о том, на что раньше американцы не давали им разрешения, на какие-то откровения. Потому что все, что делается, такие сложные более-менее вещи, это делается с помощью и поддержкой разведки НАТО. В том числе и корректировка удара по мосту и Каховская плотина - все это делалось при участии и оружием стран НАТО», — пояснил он.

В субботу, 8 июля, замминистра обороны Украины Анна Маляр признала причастность Киева к подрыву Крымского моста в прошлом году.

«273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», — написала она в своем Telegram-канале.

Крымский мост был поврежден в результате подрыва с помощью взрывчатки на грузовике 8 октября 2022 года. Два пролета автомобильной части моста разрушились, пострадала железнодорожная часть, несколько человек погибли. Автомобильное движение по мосту удалось полностью восстановить в феврале 2023 года, а железнодорожное сообщение еще осуществляется по одной ветке.

ФСБ России и Следственный комитет назвали произошедшее терактом, было возбуждено уголовное дело. 12 октября ФСБ назвала Кирилла Буданова организатором взрыва на Крымском мосту.

Ранее стало известно, что более 500 автомобилей оказались в пробке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края.

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