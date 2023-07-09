Депутат Чепа предположил, почему Украина признала удар по Крымскому мосту спустя 273 дня

России не нужно признание Украиной причастности к подрыву Крымского моста, поскольку ей и так было известно, кто за этим стоит, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил.

«Нам не нужно признание Маляр. Мы и без признания Маляр прекрасно это все знаем, кто совершает террористические акты и кто за этим стоит. Мы к этому всегда вернемся, и эти люди будут держать ответ и за Крымский, и за Каховский, и за восемь лет геноцида относительно своего же народа. И это никто не забудет. Поэтому признание Маляр — это констатация того факта, о чем они всегда хвалились и говорили, радовались, по телевидению пели песни, слагали стихи, какие они молодцы, что они совершают такие действия», — сказал он.

По словам Чепы, Украина смогла признаться в содеянном только спустя девять месяцев, потому что раньше «американцы не давали разрешения на какие-либо откровения».

«Говорить о какой-то логике в действиях украинских властей очень трудно. Сначала они что-то очевидное отрицают, что-то другое они откровенно врут, поэтому обсуждать, что у них в голове — сложно. Тем более, они не совсем готовы говорить о чем-либо, потому что на все требуется определенная указка. А уже прошло время, поэтому они начинают говорить о том, на что раньше американцы не давали им разрешения, на какие-то откровения. Потому что все, что делается, такие сложные более-менее вещи, это делается с помощью и поддержкой разведки НАТО. В том числе и корректировка удара по мосту и Каховская плотина - все это делалось при участии и оружием стран НАТО», — пояснил он.

В субботу, 8 июля, замминистра обороны Украины Анна Маляр признала причастность Киева к подрыву Крымского моста в прошлом году.

«273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», — написала она в своем Telegram-канале.

Крымский мост был поврежден в результате подрыва с помощью взрывчатки на грузовике 8 октября 2022 года. Два пролета автомобильной части моста разрушились, пострадала железнодорожная часть, несколько человек погибли. Автомобильное движение по мосту удалось полностью восстановить в феврале 2023 года, а железнодорожное сообщение еще осуществляется по одной ветке.

ФСБ России и Следственный комитет назвали произошедшее терактом, было возбуждено уголовное дело. 12 октября ФСБ назвала Кирилла Буданова организатором взрыва на Крымском мосту.

Ранее стало известно, что более 500 автомобилей оказались в пробке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края.