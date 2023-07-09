В МИД России призвали участников саммита НАТО уделить основное внимание ситуации на ЗАЭС

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале призвала участников саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, уделить основное внимание теме безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Она обратила внимание на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр о том, что прошло «273 дня как был нанесен первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить логистику россиянам». Захарова назвала Украину «террористическим режимом».

«Сейчас они приступили к плану по «собственному спасению» — планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС. Саммит НАТО должен был бы посвятить этой теме основное внимание, ведь в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов альянса», — пояснила Захарова.

8 июля Мария Захарова заявила, что решение администрации президента США Джо Байдена отправить Украине кассетные боеприпасы представляет из себя «жест отчаяния» на фоне «провала» контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.