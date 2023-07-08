Глава МИД Италии не видит благоприятных условий для начала переговоров по Украине

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что не видит благоприятных условий для начала переговоров по Украине. Об этом он сообщил агентству ANSA.

По его словам, Италия работает над созданием пространства для диалога по Украине, но сейчас условия для переговоров неблагоприятные.

«Мы поддерживаем «формулу мира» президента [президента Украины] Владимира Зеленского», — отметил он.

Ранее сообщалось, что власти Италии и Польши сходятся в своей позиции по дальнейшей поддержке Украины на фоне продолжения российской военной спецоперации, заявила итальянский премьер-министр Джорджия Мелони во время визита в Варшаву.

По ее словам, это касается и вопросов, связанных с гарантиями безопасности для Киева.

Она также добавила, что Рим будет делать все возможное для остановки конфликта на Украине. Мелони подчеркнула, что Италия, как и Польша, поддерживает вступление Киева в Евросоюз вместе с Молдавией и Западными Балканами.

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